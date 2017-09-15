Обнародована численность населения Азербайджана

2017-09-15 16:46 | www.apa.az | 2

С начала года численность населения Азербайджана выросла на 48 879 человек или 0,5% и на 1 августа 2017 года составила 9 858 860 человек.

Как передает АПА со ссылкой на Госкомитет статистики, удельный вес городского населения составляет 53%, сельского населения – 47%, мужчин - 49,9%, женщин - 50,1%. В настоящее время на каждую 1000 мужчин приходятся 1006 женщин. Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на один квадратный километр.

В течение 7 месяцев текущего года в стране родились 82 380 детей. На каждую 1000 человек населения приходятся 14,6 ребенка. Из новорожденных 53% мальчики, 47% - девочки. 1514 – двойняшки, 33 – тройняшки.

В январе-июле было зарегистрировано 34 281 случай смерти, уровень смертности составляет 6,1 на каждую 1000 человек.

В течение 7 месяцев 2017 года в Азербайджане было зарегистрировано 32 864 брака и 8 532 развода. Число браков на каждую тысячу человек составило 5,8 ед., а число разводов - 1,5 ед.

В январе-июле соответствующие структуры Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел зарегистрировали 1 782 человека, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 1002 человека, уехавших из страны. Положительное сальдо миграции составило 780 человек.