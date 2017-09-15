Добыча нефти в Азербайджане сократилась более чем на 9%

2017-09-15 16:53 | www.apa.az | 3

Добыча нефти в Азербайджане в январе-августе 2017 года составила 25,5 млн. тонн, что на 9,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном комитете статистики, объем добычи товарного газа в стране в январе-августе 2017 года составил 12,1 млрд. кубометров, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

В целом, объемы производства в добывающей промышленности Азербайджана за отчетный период сократились на 7% до 17,3 млрд. манатов.