Carlsberg Azerbaijan и UBER призывают автомобилистов к трезвому вождению

2017-09-15 16:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках глобальной инициативы пивоваров всего мира под названием «Всемирный день ответственного потребления пива» (Global Beer Responsibility Day) крупнейшая пивоваренная компания страны Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с международной службой такси UBER призвали потребителей пива к трезвому вождению, говорится в сообщении пивоваренной компании.

Начатая в 2015 году крупнейшими пивоварами мира инициатива «Всемирного дня ответственного потребления пива», нацелена на повышение информированности населения о важности трезвого вождения, недопустимость употребления алкогольных напитков несовершеннолетними и развитие культуры потребления алкоголя в целом. За прошедшие года в десятках стран Восточной и Западной Европы, и Азии были проведены акции в рамках данной инициативы. Сarlsberg Group, также уделяет большое внимание вопросам трезвого вождения и ответственного потребления алкоголя в регионах своего присутствия.

В этом году компания Carlsberg Azerbaijan также проводит акцию, призывающую автомобилистов к трезвому вождению. В сотрудничестве с международной службой такси UBER, в десятках пабов города Баку при заказе пива Xırdalan будет выдан флаер с кодом бесплатной поездки.

Акция продлится 16 и 17 сентября и даст возможность 500 потребителям пива Xırdalan воспользоваться бесплатной поездкой от UBER.

«Будучи частью Carlsberg Group, мы уделяем большое внимание вопросу трезвого вождения и ответственного потребления алкоголя в целом. Отмечу, что ответственное потребление является одним из приоритетов нашей программы по устойчивому развитию Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего (Together Towards Zero) и постепенная минимизация несчастных случаев на дорогах по причине безответственного потребления имеет для нас особое значение. Считаю, что акция станет призывом для общественности и еще раз обратит внимание на важность данного вопроса», - сказала руководитель департамента по корпоративным отношениям Carlsberg Azerbaijan Надежда Овсянникова.