Программу «Жди меня» закрыли

2017-09-15 15:37 | www.oxu.az | 4

Первый канал решил не продлевать контракт с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня». Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

По данным собеседника издания, время предыдущего контракта истекло, и стороны не смогли договориться по поводу кандидатуры нового ведущего. Александра Галибина, который вел «Жди меня», уволили без согласования с Первым, а новые кандидатуры дирекцию канала не устроили.

«Конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы», - уточнил другой источник.

Представители телекомпании «ВИD» и Первого канала не предоставили свои комментарии.

После перехода Андрея Малахова на «Россию 1», а также закрытия программы «Наедине со всеми» и отказа от показа программы «Пока все дома» в сети распространились слухи о том, что Первый канал сворачивает часть старых проектов. Тогда представители канала призывали журналистов «не выдавать желаемое за действительное».

A.C.

