ОАЭ, Китай и Египет желают стать наблюдателями Астанинского процесса

2017-09-15 16:44 | www.trend.az | 4

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев озвучил страны, желающие стать наблюдателями Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на брифинге по итогам переговоров, он отметил, что предполагается «определить критерий, по которым той или иной стране будет предоставлена возможность и статус наблюдателя в Астанинском процессе на перспективу».

«Решили согласовать это на рабочем уровне по дипломатическим каналам. И если мы придем к согласию, то соответственно, мы передадим заявку и через наших казахстанских друзей, мы направим приглашения этим странам. Потенциально среди тех стран, которые могут стать странами-наблюдателями в рамках Астанинского процесса есть Китай, ОАЭ, Египет, Иран и Ливан, как страны-соседи Сирии, которые также ведут совместную борьбу с «Джибхат ан-Нусрой», на территории которых сосредоточено большое количество сирийских беженцев. И которые, естественно, заинтересованы в установлении мира и стабильности в этой республике», - рассказал Александр Лаврентьев.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов подвел итоги шестого раунда переговоров в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

«Переговоры были направлены на укрепление режима прекращения огня и обсуждения вопросов в военно-гуманитарной сфере. В течение восьми месяцев с начала астанинских переговоров, ситуация в Сирии кардинально изменилась в лучшую сторону и выросла возможность урегулировать кризис мирным путем. Усугубление ситуации в Сирии не принесет пользу какой-либо стороне. Поэтому считаем весьма важным продолжение усилий региональных, международных сил, имеющих влияние на ход событий в сфере мирного урегулирования ситуации в данной сфере», - заявил Кайрат Абдрахманов в ходе пленарного заседания.