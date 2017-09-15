Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 7%

2017-09-15 17:22 | www.apa.az | 3

За январь-июль этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,9% и составила 523,1 маната.

Как передает АПА-Экономикс, согласно данным Госкомстата, среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в государственном секторе составила 392,7 маната, в частном секторе - 708 манатов, в нефтяном - 3030,4 маната, в ненефтяном - 464,3 маната.

Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.