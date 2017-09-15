Правила получения иностранцами ученой степени в Азербайджане будут изменены

2017-09-15 17:23 | www.apa.az | 4

В Азербайджане будут изменены правила получения иностранными гражданами и лицами без гражданства ученой степени.

Как сообщает АПА, в связи с этим предложено внести изменение в статью 23.5 (Докторантура) «Закона об образовании».

Согласно изменениям, прием иностранцев и лиц без гражданства в докторантуры высших образовательных учреждений и научных организаций осуществляется на основании международных договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика, «Закона о науке», а также договора между образовательным учреждением и иностранцем или лицом без гражданства, заключенным на платной основе.

Действующий вариант этой статьи гласит: «Прием иностранцев и лиц без гражданства в докторантуры высших образовательных учреждений и научных организаций осуществляется на основании международных договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика, а также договора между образовательным учреждением и иностранцем или лицом без гражданства, заключенным на платной основе».



Проект будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 18 сентября.