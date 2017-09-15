Посол: «Болезненная для Азербайджана проблема Нагорного Карабаха является проблемой и Турции»

2017-09-15 17:27 | www.apa.az | 6

«Болезненная для Азербайджана проблема Нагорного Карабаха является проблемой и Турции».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, если эти два государства будут всегда рядом, то они станут еще сильнее: «Мы братские страны. Мы вместе продолжаем работать над урегулированием нагорно-карабахской проблемы. Сила Турции – сила Азербайджана, сила Азербайджана – сила Турции».

Посол рассказал о совместных учениях Вооруженных сил Турции и Азербайджана. По его словам, сотрудничество между двумя странами должно развиваться и в военной сфере: «Деятельность в этом направлении продолжается, и отношения между ВС двух стран улучшаются».