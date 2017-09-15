Блогера Влада Бумагу подозревают в афере на 5 миллионов

2017-09-15 15:50 | www.oxu.az | 4

Блогера-миллионника Влада Бумагу подозревают в афере на несколько миллионов рублей. Причиной обостряющегося в Интернете конфликта стала акция Giveaway, которая регулярно проводится на страницах популярных людей в «Инстаграме». Суть «гивов» — прибавить подписчиков участникам-спонсорам путём рекламы в нескольких популярных аккаунтах. Один из начинающих блогеров-путешественников Никита Чернов обвинил Бумагу в том, что тот не вернул деньги, отправленные Черновым на рекламу.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

— Влад Бумага вместе с Владом Коношем организовали акцию, я заплатил им 140 тысяч рублей, — рассказал паблику Super Никита. — В результате «гив» оказался провальным, мне обещали до 200 тысяч подписчиков, а пришло в разы меньше. В итоге сама акция даже не была завершена, Конош удалил конкурсную страницу, сначала обещал вернуть деньги, но потом пропал и перестал выходить на связь.

По словам Чернова, в такой же ситуации оказались многие его партнёры, которые выступили спонсорами «гива».

— Было 33 спонсора, каждый перевёл им где-то 150 тысяч рублей, вот теперь посчитайте, они заработали около пяти миллионов. Когда я решил рассказать об этом, мне написали ещё люди, которые также не дождались возврата денег.

А вот один из организаторов акции, Влад Конош, в адрес которого также посыпались обвинения, напротив, утверждает, что всем участникам были возвращены средства за неудачную промоакцию. Кроме того, по словам организатора, Влад Бумага выступал в осуществлении «гива» только как рекламное лицо.

— Сейчас заявил о том, что мы что-то удержали, только один спонсор, — поделился Влад. — Со мной все люди работают по договору, он один был без договора. По договору с остальными спонсорами я выполнил все условия, поэтому они не имеют ко мне претензий. Никита отказался составлять документы, он сказал, что ему не до этого. Его слова ничем не подтверждены, но он начал поднимать шумиху даже не вокруг меня, а вокруг Влада Бумаги, который действовал там просто как рекламное лицо. Единственный организатор — это я.

Слова организатора частично подтвердил менеджер Влада Бумаги Дмитрий Радченко.

— Конечно, я знаком с этой ситуацией, но я не могу ничего точно сказать, поскольку я занимаюсь только каналом Влада на YouTube. Что там происходит в «Инстаграме» — я не знаю. Тем не менее вся эта ситуация выглядит очень сомнительной, поскольку 130–150 тысяч для «гива» — очень дорого, и нет никаких документальных подтверждений, что эти деньги где-то фигурировали.

A.C.

