Открылось новое здание Азербайджано-французского университета

2017-09-15 15:55 | www.oxu.az | 4

Сегодня состоялась церемония открытия нового здания Университета Азербайджан-Франция (UFAZ), который функционирует при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии приняли участие министр образования Микаил Джаббаров, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы, государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Батист Лемуан, гендиректор отдела исследований и инноваций министерства высшего образования и научных исследований Франции Ален Беретс, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, вице-президент Страсбургского университета Ирен Жакобергер, президент Фонда химических исследований Франции Бернар Менье и другие гости.



Микаил Джаббаров сказал, что сегодняшний день - один из знаменательных для сотрудничества между Азербайджаном и Францией. Он напомнил, что UFAZ был учрежден на двусторонней встрече в сентябре 2014 года по инициативе президентов Азербайджана и Франции:

«Образование играет важную роль в сотрудничестве, установлении связей между странами. Избрание с азербайджанской стороны Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности для проекта UFAZ неслучайно. Потому что Азербайджан – страна нефти и энергетики. Участие нашего государства в международных проектах является показателем его мощи. Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности также играет значимую роль в подготовке высококвалифицированных кадров в нефтяной сфере. В этом году наблюдается рост обращений в UFAZ».



Жан-Батист Лемуан в свою очередь отметил, что в новом учебном году на азербайджанских студентов возлагаются большие надежды. По его словам, UFAZ является результатом приложенных в сфере образования усилий, в то же время политической воли:

«Азербайджан богат природными ресурсами. Самым большим богатством Франции является образованная нация. Поэтому мы должны отвечать требованиям времени в быстроменяющемся мире, вместе стараться для того, чтобы молодежь Азербайджана и Франции имели высококачественное образование. Мы благодарим Азербайджан за выбор нашей страны в создании Университета Азербайджан-Франция».



Гендиректор отдела исследований и инноваций министерства высшего образования и научных исследований Франции Ален Беретс высоко оценил открытие нового здания образовательного учреждения, пожелал всем успехов в новом учебном году.

Э.А.

