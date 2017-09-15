Продолжается регистрация на Caspian Energy Transport Forum

2017-09-15 16:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Продолжается регистрация участников на предстоящий Caspian Energy Transport Forum, который состоится 20 сентября при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, регистрация на форум будет открыта до 19 сентября, ссылка для регистрации: http://www.caspianenergy.org/index.php/registration/item/123-caspian-energy-ict-forum-caspian-energy-transport-forum-20-09-2017

"На открытии форума ожидается участие министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, а также руководителей и заместителей Государственной морской администрации Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), ЗАО "Бакинский Международный морской торговый порт" и ЗАО "Бакинский метрополитен"", - сказал Тельман Алиев.

Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах касписко-черноморского и балтийского регионов, государствах ЕС и является площадкой для компаний нефтяного и ненефтяного сектора.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.