В СНГ приняли новые решения по борьбе с финансированием ИГ

2017-09-15 16:58 | www.trend.az | 5

Страны СНГ приняли ряд решений, улучшающих международное полицейское сотрудничество по противодействию финансированию террористических организаций, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Как сообщает пресс-центр, решения были приняты по итогам заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ в Казани.

"Принят ряд решений, способствующих совершенствованию международного сотрудничества по актуальным направлениям деятельности, в том числе по обмену информацией о лицах, причастных к финансированию экстремистской и террористической деятельности, а также о фактах финансирования международных террористических организаций, включая ИГИЛ", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что принятые решения также способствуют "проведению согласованных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций".