Из-за сильного ветра в Москве пострадали 6 человек

2017-09-15 18:26 | www.apa.az | 5

Упавшими от сильного ветра деревьями в Москве травмированы шесть человек.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс.

«Четверо пострадавших направлены в городские больницы, двое от госпитализации отказались», - говорится в информации.

Среди пострадавших три женщины, двое мужчин и 10-летний мальчик.

«По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных - средней тяжести», - уточнил источник.

В городе ветром повалено не менее 40 деревьев. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Напомним, в пятницу Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице из-за сильного ветра.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дождь, гроза и опасное усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Московской области после 15:00 в связи с прохождением через регион холодного атмосферного фронта.

Метеоролог отметил, что к моменту, когда фронт подойдет к региону, в течение часа температура понизится на 7-8 градусов - до 13-14 градусов. «Будет дождь - не потоп, но достаточно сильный дождь и гроза», - сказал руководитель Гидрометцентра.