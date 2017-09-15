Из-за сильного ветра в Москве пострадали 6 человек

2017-09-15 18:26 | www.apa.az | 5
Упавшими от сильного ветра деревьями в Москве травмированы шесть человек.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс.
«Четверо пострадавших направлены в городские больницы, двое от госпитализации отказались», - говорится в информации.
Среди пострадавших три женщины, двое мужчин и 10-летний мальчик.
«По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных - средней тяжести», - уточнил источник.
В городе ветром повалено не менее 40 деревьев. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
Напомним, в пятницу Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице из-за сильного ветра.
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дождь, гроза и опасное усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Московской области после 15:00 в связи с прохождением через регион холодного атмосферного фронта.
Метеоролог отметил, что к моменту, когда фронт подойдет к региону, в течение часа температура понизится на 7-8 градусов - до 13-14 градусов. «Будет дождь - не потоп, но достаточно сильный дождь и гроза», - сказал руководитель Гидрометцентра.