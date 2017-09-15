Арестован сын пресс-секретаря Главного управления полиции

2017-09-15 16:02 | www.oxu.az | 3

Арестован сын главы пресс-службы Главного управления полиции Баку Галиба Рагимова.



Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в суде Сабаильского района.

Сообщается, что в соответствии с уголовным делом, возбужденным по факту аварии, в результате которой погибли два и были ранены три человека, водитель автомобиля Subaru Ариф Рагимов был задержан в качестве подозреваемого лица. В его отношении была избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.

Согласно распространенной МВД информации, автомобиль марки Subaru, за рулем которого находился Ариф Рагимов, ударил припаркованный у дороги Toyota Prado Сеймура Мамедова, после чего врезался в автомобиль марки Opel, за рулем которого находился житель Лерика Физули Мамиев.

Ф.Мамиев и его односельчанин-пассажир скончались на месте. А.Рагимов и его пассажир, а также 2 пассажира в автомобиле Мамиева были госпитализированы.

А.Рагимов был выписан после оказания медицинской помощи.

А.Рагимов – сын главы пресс-службы Главного управления полиции Баку Галиба Рагимова.

Э.А.