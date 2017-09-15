В Азербайджане пройдет спецсеминар по теме – «видеоблогинг»

2017-09-15 16:10 | www.oxu.az | 4

В Баку пройдет серия семинаров ADAMI - Диалоги, организованный ADAMI Медиа Призом за культурное разнообразие в Восточной Европе. Тема семинара – «Видеоблог: Найди своё выражение, запиши его и сделай пост!».

Семинар пройдет 27-28 октября в центре современных искусств YARAT. Творческий семинар ставит своей целью очертить структуру новейшего феномена видеоблогинга, а также помощь участникам в создании и реализации собственных проектов, которые будут способствовать культурному разнообразию и мирному сосуществованию. Семинар проводят известные видеоблогеры, эксперты из Восточно-Европейских вещательных компаний.

Специально для участия в брифинге в Баку приедет известный немецкий режиссер и продюсер, директор программы ADAMI Медиа Приз Штефан Тольц. О содержательной стороне форума расскажет куратор семинара – азербайджанский кинорежиссер, обладатель студенческого «Оскара» - Эльмар Иманов. На брифинге будет присутствовать представитель посольства Германии в Азербайджане. Во время брифинга будет организован Skype call с главой онлайн - стратегии французско-немецкого канала ARTE Домиником Уильемом, который 28 октября в рамках семинара проведет публичную лекцию для всех заинтересованных медиа- профессионалов.

Предстоящий семинар будет особым как по содержанию, так и по форме его проведения. Это будет живой диалог и прямое общение всех участников, спикеров, модераторов.

Семинар открыт для участников из стран Восточного партнерства. Заинтересованные кандидаты могут подать заявку на грант для участия в семинаре.

Для оформления онлайн-формы заявки следует перейти по ссылке www.adamimediaprize.eu/how-to-apply-adami-dialogue-baku-ru/. Ссылка будет открыта до 1 октября.

ADAMI Медиа Приз

ADAMI Медиа Приз был создан с целью поощрения кинематографистов, журналистов и аудиовизуальных профессионалов в странах Восточного Партнерства для освещения тем миграции, толерантности и культурного разнообразия. Премией вознаграждаются лучшие телефильмы и онлайн-программы, посвященные теме разнообразия. Наряду с призом, ADAMI организует несколько мероприятий с целью обмена информацией и создания связи между специалистами СМИ из стран Восточной Европы и ЕС.

Медиа приз ADAMI имеет финансовую поддержку МИД Германии и холдинга ProCredit. С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб странице www.adamimediaprize.eu.

Э.А.

