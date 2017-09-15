Россия перечислила Беларуси госкредит в размере $700 млн

2017-09-15 17:14 | www.trend.az | 5

Средства государственного финансового кредита России в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов Беларуси, передает Белта.

В развитие договоренностей о предоставлении Беларуси в 2017 году государственного финансового кредита России, достигнутых на уровне глав государств Беларуси и России в апреле этого года, 30 августа в Москве было подписано соглашение между правительствами двух стран о предоставлении государственного финансового кредита на сумму $700 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены 15 сентября на счет Министерства финансов.

Как сообщалось, кредит на $700 млн выдается сроком на 10 лет. Средства будут предоставлены в российских рублях и предназначены для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному займу. Кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами (начиная с 2018 года) - в апреле и октябре.