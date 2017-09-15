Жириновский пообещал «вернуть» Арарат армянам

2017-09-15 16:17 | www.oxu.az | 5

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие на ярмарке армянских товаров «Золотой гранат».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Aysor.am, выступая перед московскими армянами Владимир Жириновский выразил готовность заняться вопросом возвращения горы Арарат в состав Армении.

«Сделаю все, чтобы мы на Курском вокзале могли встречать поезда Ереван — Москва. Чтобы и москвичи в Армении, и армяне у нас чувствовали себя как дома, и не возникало чувства, что мы чужие, тем более армяне так хорошо говорят по-русски», - сказал Владимир Жириновский.

Он также выразил готовность сделать все, чтобы увеличить объемы ввоза товаров армянского производства на российский рынок.

Н.О.