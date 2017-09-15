ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта "Умид Йери" с новым учебным годом

2017-09-15 17:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) помог детям из приюта "Умид Йери" в подготовке к новому учебному году. Все школьники – воспитанники приюта получили от банка учебные наборы, говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

Сотрудники банка побывали в гостях у детей, пообщались с ними и лично вручили им подарки. Дети – учащиеся 1-9 классов - получили от сотрудников банка ранцы, учебники, тетради, дневники, пеналы, другие необходимые для школы принадлежности и осеннюю обувь.

Член правления, директор департамента рисков и мониторинга ВТБ (Азербайджан) Вадим Клименко отметил: "Реализация социальных проектов стала доброй традицией, которой банк ВТБ (Азербайджан) уделяет особое внимание. Мы рады, что сегодня у нас есть возможность внести свою лепту в процесс развития детей. Желаем им успехов в учебе".

Напомним, что в январе текущего года банк ВТБ (Азербайджан) оборудовал для воспитанников этого приюта компьютерный класс, отремонтировав и полностью оснастив его необходимой техникой и мебелью.

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