Baku Business Factory дал старт новому менторскому проекту

2017-09-15 16:36 | www.oxu.az | 4

Baku Business Factory (BBF) дает старт новому менторскому проекту «Стартап с BBF» для молодых предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Report, цель проекта заключается в поддержке развития бизнес-среды в стране путем оказания помощи молодежи для завоевания ими успеха в предпринимательской деятельности.

«Как известно, начало нового бизнеса и его становление – достаточно волнующий и настолько же трудный процесс. Для этого требуется соблюдение соответствующих технических требований, разработка и претворение в жизнь маркетинговой стратегии, знание многих стратегических и тактических знаний по эффективному использованию бизнес-средств. С учетом этого Baku Business Factory (BBF) представляет новую возможность для молодых предпринимателей, делающих первые шаги в мире бизнеса», - заявили в BBF.

В сообщении отмечается, что в рамках проекта молодые предприниматели освоят важные теоретические и практические знания и навыки, необходимые для достижения успеха в бизнесе:

«Тренинги будут проводится признанными в своей сфере специалистами на важнейшие темы, которые помогут сделать бизнес рентабельным. Тренинги будут организованы по следующим модулям: «Эффективная бизнес-модель», «Право и финансы», «Продажи и маркетинг», «Цифровой маркетинг», «Управление временем», «Нетворкинг и навыки презентации». В заключение проекта всем участникам будут вручены сертификаты».

«Желающие воспользоваться этой возможностью для развития бизнеса должны не позднее 30 сентября отправить на электронную почту info@bbf.az краткую информацию о себе и своем проекте. С избранными кандидатами свяжутся по телефону», - подчеркнули в BBF.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.