Gens una sumus: Юному азербайджанскому шахматисту необходима срочная помощь (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ)

2017-09-15 17:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Уже больше года, у маленького члена 600-миллионной шахматной семьи, девятилетнего Курбанова Али случилась беда - после полученной в результате несчастного случая, тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы он уже более чем год борется, чтобы вернуться к нормальной жизни. Год назад Али был одним из лучших среди юных шахматистов Азербайджана, он подавал большие надежды. В соревнованиях, в которых принимал участие, Али отличался высоким упорством, силой воли, спортивным характером.



Используя теоретические знания, и не по годам глубоко чувствуя игру, он достигал отличных результатов. На горизонте зажигалась звезда юного вундеркинда-шахматиста. Но в августе 2016 года упав ночью с кровати, Али получил тяжелую травму мозга и впал в состояние комы, в которой пробыл две недели.



Для ликвидации последствий удара, которые мешали мозгу нормально функционировать, были проведены несколько операции. После проведенных операций маленький шахматист заново учился принимать пищу, двигаться, ходить, говорить. Интенсивная и неотложная реабилитация в случае с Али показала положительную динамику. В течение первого года к нему вернулись основные функции – память, речь, эмоциональное состояние нормализовалось. Навыки играть в шахматы вернулись до предтравматического уровня.

Но по сравнению со сверстниками он испытывает сложности с движениями конечностей и ходьбой. Зрение полностью не восстановилось. Пройденный реабилитационный курс в России, г. Санкт-Петербурге в 19-й детской поликлинике имени К.А. Раухфус показал положительную динамику. Чтобы полностью восстановиться нужно пройти еще несколько курсов в указанном учреждении. По словам врачей, у Али есть все шансы вернуться к прежней жизни и к любимому увлечению - игре в шахматы. Для этого нужно продолжать лечение. Расходы на 25-дневный курс составляют 3500-4000$.



Лозунгом Всемирной шахматной федерации является - Gens una sumus, что означает "Мы одной крови". Так вот мы, папы и мамы, дедушки и бабушки, дяди и тёти -все мы перед лицом детских страданий - одной крови. И мы надеемся, что наше общество, маленькой частицей которого является Али, не останется равнодушным, поможет ему вернуться к жизни обычного девятилетнего мальчика и заниматься любимыми шахматами.

В прикрепленных файлах представлены медицинские документы и банковские реквизиты для оказания помощи