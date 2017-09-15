Оскорбивший Путина журнал Focus принёс свои извинения

2017-09-15 16:40 | www.oxu.az | 5

Главред немецкого издания Focus Роберт Шнайдер попросил прощения за оскорбительные выражения, допущенные в адрес президента России Владимира Путина в одной из своих статей.

Как передает Oxu.Az, об этом в своём «Фейсбуке» сообщил пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.

«Сегодня в посольство позвонил главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства», - написал дипломат.

По словам Микерина, главред журнала согласился с доводами посольства и признал «исключительную некорректность выбранной формулировки». Шнайдер принёс свои извинения, в том числе перед всеми читателями, «кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж», сказал пресс-атташе российского посольства.

Н.О.