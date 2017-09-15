Госсекретарь: Франция работает над урегулированием карабахского конфликта

2017-09-15 16:44 | www.oxu.az | 5

«На встрече с президентом Азербайджана я также говорил, что Франция как сопредседатель придерживается урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Батист Лемуан.

По его словам, Франция делает все возможное для выполнения посреднической миссии:

«Я постоянно нахожусь в контакте с французским сопредседателем Вискони. Сопредседатели выполняют свою работу на совесть. В настоящий момент процесс продолжается. В рамках Генассамблеи ООН планируется проведение встречи на уровне министров. Может быть, в будущем состоится встреча на более высоком уровне. Франция всегда внимательно и деликатно относится к этому процессу».

Н.О.