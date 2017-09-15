ЕС расширил список санкций против КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН

2017-09-15 17:39 | www.trend.az | 4

Евросоюз в пятницу расширил список санкций против КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН от 11 сентября 2017 года, включив в него три юридических и одно физическое лицо, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

"Совет добавил три юридических лица: Отдел пропаганды и агитации, Центральную военную комиссию Рабочей партии Кореи (РПК) и Организационный отдел, а также одного человека в список тех, кто подпадает под заморозку активов и ограничение на въезд, частично выполнив новые санкции, наложенные резолюцией СБ ООН 2375 (2017)", — сообщил Совет ЕС.

Таким образом, в санкционном списке, введенном в соответствии с решениями ЕС, значатся 63 физических и 53 юридических лица. Кроме того, как отмечается в документе, 41 человек и 6 юрлиц находятся под санкциями, которые ЕС ввел самостоятельно.

СБ ООН в понедельник вечером в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.