Утверждена госпрограмма "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах"

2017-09-15 17:44 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

Министерству молодежи и спорта поручено координировать осуществление мер, предусмотренных государственной программой, утвержденной настоящим распоряжением; раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных в государственной программе.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.