Саакашвили прибыл в Херсон

2017-09-15 16:48 | www.oxu.az | 5

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили находится в Херсоне.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии «Движение новых сил», лидером которой он является.

Ранее Саакашвили начал свой тур по Украине в поисках единомышленников с Черновцов.

«Михеил сейчас в Херсоне. Он планирует навестить капеллана, которого задерживали за прорыв границы», - сказали в пресс-службе.

В партии добавили, что Саакашвили подтвердил намерение посетить Киев 19 сентября.

Н.О.