Праздничные привилегии для нефтяников!

2017-09-15 16:50 | www.oxu.az | 5

Expressbank поздравляет с профессиональным праздником всех работников нефтяной промышленности и предлагает им специальные скидки. Так, в период с 18 до 25 сентября все работники частного и государственного нефтяного сектора, обратившись в любой из филиалов Expressbank-а, смогут взять наличный кредит со скидкой в 2%. Вдобавок к этому, комиссия за оформления кредита составит 0%. А самое главное - кредит будет выдан без залога и в валюте AZN.

В рамках данной кампании клиенты смогут воспользоваться кредитом на сумму до 10.000 AZN. Взяв кредит сроком до 36 месяцев, клиенты получат возможность гибкого управления своим бюджетом, а также свести на минимум сумму ежемесячной оплаты кредита.

С целю экономии времени клиентов, Expressbank также создает возможность удобной оплаты кредитов. С помощью Личного кабинета на официальном веб-сайте www.expressbank.az, платежных терминалов и мобильного приложения Expresspay клиенты могут в любое время суток совершать оплаты своих кредитов.

Сеть Expressbank насчитывает 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 распологаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Для предоставления банковских услуг Expressbank предоставляет в пользование около 80 банкоматов, 6000 ПОС териминалов и более 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.