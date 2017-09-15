Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили двусторонние отношения

2017-09-15 17:46 | www.trend.az | 4

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Саудовской Аравии Заробиддин Косими встретился с Министром исламских дел, призыва и напутствия Салихом ибн Абдулазизом аль-Шейком. Об этом пишет НИАТ «Ховар»

Как сообщили в МИД Таджикистана, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством двух дружественных государств в области религиозных отношений, пропаганды толерантности, предотвращения распространения экстремистских идей и противодействия террористической деятельности.

Обе стороны подчеркнули твердую готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества.