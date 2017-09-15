Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам определяет новые стандарты (Версия 4)

2017-09-15 17:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сам определяет новые стандарты, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с коллективом учителей и учащихся школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамальском районе Баку, принимая участие в открытии новопостроенного здания школы-лицея.

Глава государства поздравил учителей и учащихся с началом нового учебного года.

"В этом учебном году вы будете учиться, работать в новой школе. Поздравляю всех детей, учащихся, преподавателей с этим прекрасным событием", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что школа номер 20 теперь отвечает самым высоким мировым стандартам.

"Возможно, что мы сами определяем новые стандарты. У этой школы большая история, она всегда была самой большой школой нашей страны, и сегодня продолжает свою деятельность, как самая большая школа страны. Примерно десять лет назад были осуществлены определенные меры по ремонту школы, я был в этой школе. Возможно, осуществленные ремонтные работы были неплохо проведены для того времени, однако они не соответствовали нашему нынешнему уровню развития. Поэтому было принято решение, чтобы здание школы было снесено, и построена новая школа.

Помню, что тогда имелось определенное беспокойство со стороны родителей и учителей, в связи с тем, что после сноса школы на ее месте будет построено другое здание. Порой случается, что в нашем городе распространяются подобные слухи, но, конечно же, ни один из них не имел под собой оснований. Наши планы изначально заключались в том, чтобы на этом месте, историческом месте школы номер 20 была построена новая, красивая школа, и мы сделали это. За 2,5 года было построено грандиозное здание. Со всей уверенностью можно сказать, что школа номер 20 сегодня является самой большой и самой красивой школой нашей страны. Завоевать это имя сегодня не так уж легко. Потому что в последние годы и в Баку, и в регионах построено много прекрасных школ. Некоторые школы являются произведениями архитектуры. Сегодня школа номер 20 отличается среди всех школ красотой, удобством и оснащением. Уверен, что качество образования здесь также будет на самом высоком уровне", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за последние годы в Баку большинство школ были капитально отремонтированы, построены новые корпуса, новые школы.

"В Баку свыше 300 школ. По последним данным, число нуждающихся в ремонте школ порядка 20. Уверен, что в следующем году и, если не успеем, то в 2019 году, все школы Баку будут отвечать самым высоким стандартам. В этом году в городе Баку капитально отремонтированы десять и построена одна школа. В целом по стране было капитально отремонтировано и построено свыше 70 школ. Строительные работы продолжаются. Вы знаете, что в регионах, высокогорных селах сейчас строятся школы модульного типа. Сто из них должны быть сданы в эксплуатацию в этом и следующем году. Таким образом, проблема, связанная с аварийными школами, уверен, будет полностью решена в течение ближайших двух-трех лет", - сказал глава государства.

Глава государства добавил, что в Азербайджане стремительно идет строительство школ:

"Первый импульс этому процессу дал Фонд Гейдара Алиева. Начало проекта "Новая школа обновляющемуся Азербайджану" открыла путь широкому движению. После этого по государственной линии были построены многие школы. С 2004 года и по сегодняшний день были проведены капитальные ремонтные работы в более, чем трех тысячах школах, многие школы были построены заново. Этот процесс продолжается, и будет продолжен. Потому что еще имеются школы, которые находятся в аварийном состоянии, и с другой стороны успешное экономическое развитие Азербайджана приводит к тому, что в стране наблюдается стремительный рост населения. Это положительное явление, демонстрирующее развитие нашей страны. В какой мере будет расти численность нашего населения, настолько будет укрепляться наша страна. Ежегодно растет число детей, идущих в школу. В этих условиях, естественно, должен постоянно обеспечиваться процесс строительства школ", - скаазал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что наряду с увеличением числа школ, повышением уровня образования, в целом, укрепления материально-технической базы, повышается и качество образования.

"Мы это видим, и в последние годы это проявляется больше. Это проявляется в приемных экзаменах, в экзаменах в вузы. Наши школы показывают хорошие результаты на международных предметных олимпиадах. По предоставленной мне информации, они завоевали 40 медалей, среди них есть и золотая медаль. То есть, качество образования, безусловно, наш самый приоритетный вопрос. Однако для того, чтобы требовать это качество от учащихся, в том числе, от учителей, для них должны быть созданы хорошие условия. По мере сдачи в эксплуатацию школ улучшаются и условия работы учителей. Школа – не только место для учащихся, но и место работы для учителей. Растет и заработная плата учителей, в частности, в значительной степени выросла заработная плата учителей, прошедших диагностическое оценивание. По предоставленной мне последней информации, средняя зарплата в городе Баку приблизительно превышает 500 манатов. Это очень хороший показатель, он должен быть еще выше. Чем выше он будет расти, тем лучше. Естественно, что в пределах возможного Азербайджанское государство будет постоянно уделять внимание этим работам.

Мы потому осуществляем все эти дела, чтобы наши дети, наша молодежь была грамотной, образованной. Очень хорошо, что за период независимости мы на высоком уровне сохранили уровень грамотности, и сегодня это примерно на уровне 100 процентов. Для нас это обычное явление. Однако для многих стран это недосягаемая цель. Это большое наше преимущество. Потому что образованность – это основа, и наши дети должны быть грамотными, умными, должны хорошо учиться, чтобы в будущем могли занять для себя достойное место в обществе. Потому что в этом мире образование, знания определяют все. Если кто-то хочет хорошо построить свою жизнь, и занять в будущем хорошее место в обществе, то обязательно должен хорошо учиться. Для хорошей учебы есть все условия. Я уверен, что дети, молодежь, юноши Азербайджана с большой ответственностью отнесутся к этим делам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что развитие каждой страны определяет ее интеллектуальный потенциал.

"Достаточно посмотреть на опыт развитых стран, их успехи, чтобы мы могли сказать об этом. Ведущей позицией в мировом масштабе обладают именно те страны, где развиваются инновации, технологии", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что будущее развитие будут определять не природные ресурсы, а знания.

"Мы видим, насколько развиваются технологии в экономической, промышленной, военной сфере. Те, кто обладает такими технологиями, являются сегодня хозяевами положения в мире. Мы придаем очень большое значение науке, образованию, технологическому развитию, чтобы наша молодежь, наше общество было образованным, и Азербайджан не отставал в технологическом развитии. Укрепляется материально-техническая база, улучшается качество образования. В эту сферу вкладываются инвестиции, они вкладываются в человеческий капитал. Таким образом, уверен, что интеллектуальный потенциал азербайджанского общества всегда будет на высоком уровне. Это необходимо и для развития, и для воцарившейся в нашей стране стабильности, спокойствия. Потому что там, где отсутствует образованность, там проявляется и негативное влияния извне. Мы защищаем безопасность нашей страны – защищаем и наши границы, и нашу безопасность, и в то же время, должны защитить себя от постороннего влияния. Потому что сегодня в мире идет борьба в идеологической сфере, ведется война. Это словно составляет основу будущих кровавых войн. Отравляется сознание людей, в особенности, сознание молодого поколения. Их подстрекают к различным неправильным шагам, а потом используют для того, чтобы продвигать грязные намерения некоторых внешних кругов в той или иной стране. Поэтому мы должны защитить себя, в том числе, и от этого негативного и опасного влияния. Как защитить? Вот это должны сделать вы - учителя, работники образования, чтобы дети были грамотными, образованными. Тогда ни одно постороннее, негативное воздействие или влияние не сможет повлиять на сознание наших детей. В то же время, наряду с этим, учителя и родители должны воспитывать детей в духе патриотизма, чтобы они были привязаны к Родине, росли в национальном духе, и в наибольшей степени придерживались наших национальных ценностей. Потому что если будут потрясены основы национальных ценностей, то это вызовет потрясение основ, опор нашего общества. Поэтому, я всегда говорю, что наши национальные ценности, духовные ценности для нас превыше всего. Мы должны их беречь, сохранять наш национальный дух.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже более 25 лет является независимым государством, живет за свой счет, ни от кого не зависит. "Против Азербайджана систематически проводятся кампании, с целью оклеветать и очернить страну. Их цель ясна - запятнать Азербайджан, подчинить своей воле, и после этого использовать усиливающийся потенциал Азербайджана в своих интересах. Мы же не даем возможности осуществить подобное, держимся крепко, защищаем наши национальные интересы и поэтому регулярно подвергаемся нападкам различных зарубежных кругов. Однако это не сможет заставить нас свернуть с нашего пути. Мы на правом пути. Сегодняшний Азербайджан, нынешние реалии Азербайджана, стабильность, царящие в нашей стране, благополучие, развитие, прогресс, гражданское единство - наша самая большая ценность, и азербайджанский народ заслужил это своим трудом, талантом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в стране имеется достаточно сильная политическая воля, позволяющая защитить народ от всех нападок, направленных извне на Азербайджан.

"И молодежь, и дети должны расти вот в таком духе – духе независимости. Азербайджан как независимое государство должен жить вечно, и впредь проводить независимую политику. Мы ее проводим, и будем проводить. Однако будущее будет в ваших руках. Поэтому учителя, родители, и сами дети должны всегда помнить об этом факторе. Образование, патриотизм, национальные ценности, сильный Азербайджан - вот это наши основные принципы.

Уверен, что в такой прекрасной школе найдут свое место все мои советы. Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов", - отметил Президент Ильхам Алиев.