В Азербайджане включившая детям армянскую песню директор принесла извинения

2017-09-15 16:55 | www.oxu.az | 4

«Школьный учитель-организатор подготовила танцевальную композицию для мероприятия «День знаний», и одна из помогавших ей классных руководителей использовала песню из Youtube, представленную как «Карабах – Жемчужина Азербайджана» Фикрета Амирова».

Как передает Oxu.Az, об этом Teleqraf.com рассказала глава Объединения детей полной средней школы № 3 поселка Масазыр Эльнара Исмайлова.

По словам Э.Исмайловой, она не знала, что это армянская песня.

«Песня была представлена как «Карабах – Жемчужина Азербайджана» Фикрета Амирова. Мы не знаем, что о нас написали. Если это и вправду армянская песня, то от имени директора приносим извинения азербайджанскому народу», - сказала она.

Отметим, что в школе № 3 поселка Масазыр включили песню армянского композитора Ара Геворкяна «Арцах».

Некоторые называли композицию «Арцах» плагиатом произведения азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Карабах – жемчужина Азербайджана». Однако сын композитора, джазмен Джамиль Амиров в одном из своих интервью опроверг эту информацию:

«Я уже устал об этом говорить. Сколько я ни повторял, что у Фикрета Амирова нет такого произведения, а толку нет. Интересный момент заключается вот в чем: говоря о том, что армяне украли это произведение Фикрета Амирова, ставят под удар моего отца. Хотя, как я говорил, у моего отца нет такого произведения».

Э.А.

