Подписан договор о создании Фонда UFAZ

2017-09-15 17:55 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, Страсбургским университетом и Французским фондом исследований в области химии в пятницу был подписан договор о создании Фонда UFAZ.

Договор подписали ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы, вице-президент Страсбургского университета Ирен Жакобержи и президент Французского фонда исследований в области химии, заслуженный деятель науки Бернар Менье.

Фонд UFAZ создаст условия для оказанию французскими, азербайджанскими и международными компаниями поддержки дяльнейшему развитию и исследовательской деятельности UFAZ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев.)