В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, погибли двое детей

2017-09-15 20:12 | www.apa.az | 4

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро АПА , управляемый жителем города Баку Эльмином Гусейновым автомобиль марки «Тойота» на скорости врезался в тротуар.

В результате аварии погибли сыновья водителя – Фирдовси (2011 г.р.) и Уджал (2013 г.р.). Еще один находившийся в машине ребенок, Алсу Фейруз гызы Фарзалиева (2011 г.р.) с травмами различной степени тяжести помещена в больницу.

По факту ведется расследование.