Тайна одной песни – Фикрет Амиров или Ара Геворкян? – АУДИО

2017-09-15 16:57 | www.oxu.az | 4

Как сообщалось ранее, сегодня в школе №3 поселка Масазыр на мероприятии по случаю начала учебного года включили песню армянского композитора Ара Геворкяна «Арцах».

Некоторые называли композицию «Арцах» плагиатом произведения азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Карабах – жемчужина Азербайджана». Однако сын композитора, джазмен Джамиль Амиров в одном из своих интервью опроверг эту информацию.

Oxu.Az решил узнать мнение народного артиста, профессора, ректора Азербайджанской национальной консерватории Сиявуша Керими по этому вопросу.

«Это произведение не может принадлежать Фикрету Амирову. Я не видел его в списке произведения Ф.Амирова», - сказал С.Керими.

А.С.

