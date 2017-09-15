Назарбаев пожаловался на кириллицу

2017-09-15 17:03 | www.oxu.az | 5

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что кириллический алфавит искажает казахский язык.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на портал Tengrinews.kz.

«В казахском языке нет "щ", "ю", "я", "ь". Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому [с введением латиницы] приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить», - заявил Назарбаев.

Он добавил, что преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году.

«Дети начнут учиться, я думаю, это быстро произойдет, потому что сегодня все дети учат английский язык, а там латиница», - отметил глава государства.

12 апреля Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Он напомнил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По словам казахстанского лидера, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

Н.О.