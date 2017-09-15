Первый вице-президент Мехрибан Алиев встретилась с делегацией во главе с госсекретарем министерства Европы и иностранных дел Франции (ФОТО) (версия 2)

2017-09-15 18:06 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу встретилась с делегацией во главе с государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.

Выразив удовлетворение встречей с французскими гостями в Азербайджане, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что этот визит делегации является первым их визитом в Азербайджан после президентских выборов во Франции и пожелала им успехов.

«Очень отрадно, что ваш визит совпадает с очень знаменательным для нашей страны, а также для наших двусторонних связей событием», - сказала Первый вице-президент Азербайджана, отметив, что сегодня в Баку состоялась церемония открытия нового здания Азербайджано-французского университета.

Отметив, что это событие является продолжением налаженного в последние годы между двумя народами сотрудничества, в частности сотрудничества в гуманитарной сфере, Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что университет придаст дополнительный импульс укреплению двусторонних связей. Первый вице-президент отметила, что в Баку также осуществляет деятельность Французский лицей, и этот лицей сегодня уже является одним из ведущих учебных заведений.

Первый вице-президент Азербайджана расценила деятельность Азербайджано-французского университета как очень важный шаг в развитии связей в сфере образования. Подчеркнула, что это событие, в то же время, будет способствовать углублению отношений между студентами, преподавателями, деятелями науки из обеих стран. Еще раз подчеркнув важность гуманитарного сотрудничества в укреплении и расширении связей, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что людей, народы сближают именно связи, налаженные в этой сфере. Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что в последние годы страна добилась многих успехов в этой сфере, что во Франции пропагандируются азербайджанские реалии, культура, история.

Выразив надежду на то, что двустороннее сотрудничество будет успешно продолжаться и впредь, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических связей между Азербайджаном и Францией, и за все эти годы между двумя странами налажены широкие связи во многих сферах.

«Наши отношения опираются на взаимное уважение и интерес», - сказала Первый вице-президент.

Обращая внимание на прошедшие годы, Первый вице-президент Азербайджана рассказала о том, что сотрудничество между двумя странами охватывает различные сферы, о связях, налаженных в сферах энергетики, транспорта, технологий, сельского хозяйства.

Доведя до сведения, что двусторонние связи обладают более широким потенциалом, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, в то же время, подчеркнула важность работы над новыми проектами, выразила признательность за интерес и внимание, оказываемое к Азербайджану.

Государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан отметил, что знаком с деятельностью Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, с проделанной ею большой работой в Париже и регионах Франции для углубления отношений между двумя странами. Жан-Батист Лемуан высоко оценил эту деятельность и сказал, что это является важными шагами, предпринятыми для сотрудничества.