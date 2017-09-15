Армения недовольна продажей израильского оружия Азербайджану - жертве армянской же оккупации

2017-09-15 18:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Уму непостижимо насколько циничными могут быть армянские власти, продолжающие двадцатилетнюю оккупацию чужих земель и постоянно устраивающие военные провокации против страны-жертвы оккупации, и в то же время выражающие недовольство тем, что Азербайджан закупает оружие для защиты своих же земель. В отличие, кстати, от Армении, которая закупает оружие для нападения и продолжения оккупации.

Представители армянской стороны на встречах с посетившей Ереван делегацией Кнессета высказало властям Израиля свое недовольство фактом продажи оружия Азербайджану.

Понятно, что можно найти хоть какое то оправдание недовольству армян продажей российского оружия Азербайджану. Ереван не без оснований считает Россию своим единственным союзником в регионе, которому пытается доверять, не смотря ни на что. Правда и тут возникает множество противоречий: предъявлять претензии стране, за то, что она продает оружие государству, которое является жертвой твоей же оккупации, по меньшей мере, странно. Если Армению так беспокоит факт гонки вооружений в регионе, зачем продолжать оккупацию, которая и является причиной этой самой гонки? Не легче ли, наконец, выполнить резолюции Совбеза ООН и призывы мирового сообщества и вывести свои войска с азербайджанских земель?

Однако тот факт, что теперь Армении не нравится еще и продажа Азербайджану оружия со стороны Израиля, с которым у Еревана прямо скажем не самые близкие отношения, и вовсе не укладывается ни в какие рамки здравого смысла. То есть Ереван выступает вообще против права Азербайджана защищать свои земли и отражать постоянные атаки армянских ВС на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

Хотелось бы задать вопрос, с чего Армения взяла, что является исключительным государством современности, которое имеет безоговорочное право на то, чтобы занять чужие земли, без права другой стороны на сопротивление?

Очевидно, что Израиль даже не станет рассматривать недовольство армянской стороны в качестве сколь либо весомого аргумента для ухудшения его стратегических отношений с Баку. Но отсутствие совести армян делает их в глазах мирового сообщества действительно исключительной нацией – исключительно беспринципной и нахальной.

(Автор: Эльмира Таривердиева)