Два человека погибли в результате взрывов на юге Таиланда, 26 ранены

2017-09-15 20:22 | www.apa.az | 5

Количество погибших в результате двух взрывов самодельных бомб, сработавших в четверг в провинции Ялла в Таиланде, увеличилось до двух человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее таиландские СМИ сообщали об одном погибшем военнослужащем и 18 раненых. Один из раненых взрывом полицейских также скончался. В новостном выпуске телеканала уточнено общее количество раненых, которое составило 26 человек. Большинство раненых – военнослужащие и сотрудники полиции, говорится в сообщении.

В четверг в одном и том же месте в районе Кабанг провинции Ялла произошли три взрыва.