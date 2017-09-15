Посол: Нагорно-карабахский конфликт – одна из самых больших проблем и для Турции

2017-09-15 18:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Как и для Азербайджана, так и для Турции нагорно-карабахский конфликт является одной из самых больших проблем. Об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал в пятницу на мероприятии, посвященном 99-й годовщине освобождения Баку Кавказской исламской армией от большевистско-дашнакской оккупации.

Посол отметил, что Турция и Азербайджан всегда были братскими, дружественными странами: «Турция всегда поддерживала, и будет поддерживать Азербайджан».

Эркан Озорал сказал, что во многих уголках Азербайджана можно встретить могилы турецких солдат: «Сохранение этих могил до сегодняшнего дня стало возможным благодаря азербайджанскому народу. Даже в советские времена азербайджанцы сохраняли эти захоронения как могилы своих родственников и братьев».

Сегодня отмечается 99-я годовщина освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Возглавляемая турецким генералом Нуру пашой Кавказская исламская армия и Азербайджанский корпус 15 сентября 1918 года вошли в Баку, освободив город от армяно-большевистской оккупации. Тем самым была обеспечена независимость Азербайджана, и положен конец оккупации Баку и прилегающих районов армянами и большевиками.

Дипломат коснулся и совместных военных учений "TurAz Qartalı - 2017", подчеркнув, что эти учения еще раз показывают, что азербайджано-турецкое сотрудничество развивается и в военной сфере, и находится на самом высоком уровне.

Напомним, что в учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)