Президент Ильхам Алиев: Интеллектуальный потенциал общества в Азербайджане всегда будет на высоком уровне

2017-09-15 19:00 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Интеллектуальный потенциал общества в Азербайджане всегда будет на высоком уровне, сказал в частности Президент Ильхам Алиев, принявший участие в пятницу в церемонии открытия новопостроенного здания бакинской школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде.

Глава государства подчеркнул, что развитие каждой страны определяет ее интеллектуальный потенциал.

«Достаточно посмотреть на опыт развитых стран, их успехи, чтобы мы могли сказать об этом. Ведущей позицией в мировом масштабе обладают именно те страны, где развиваются инновации, технологии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что будущее развитие будут определять не природные ресурсы, а знания.

«Мы видим, насколько развиваются технологии в экономической, промышленной, военной сфере. Те, кто обладает такими технологиями, являются сегодня хозяевами положения в мире. Мы придаем очень большое значение науке, образованию, технологическому развитию, чтобы наша молодежь, наше общество было образованным, и Азербайджан не отставал в технологическом развитии. Укрепляется материально-техническая база, улучшается качество образования. В эту сферу вкладываются инвестиции, они вкладываются в человеческий капитал. Таким образом, уверен, что интеллектуальный потенциал азербайджанского общества всегда будет на высоком уровне. Это необходимо и для развития, и для воцарившейся в нашей стране стабильности, спокойствия. Потому что там, где отсутствует образованность, там проявляется и негативное влияния извне. Мы защищаем безопасность нашей страны – защищаем и наши границы, и нашу безопасность, и в то же время, должны защитить себя от постороннего влияния. Потому что сегодня в мире идет борьба в идеологической сфере, ведется война. Это словно составляет основу будущих кровавых войн. Отравляется сознание людей, в особенности, сознание молодого поколения. Их подстрекают к различным неправильным шагам, а потом используют для того, чтобы продвигать грязные намерения некоторых внешних кругов в той или иной стране. Поэтому мы должны защитить себя, в том числе, и от этого негативного и опасного влияния. Как защитить? Вот это должны сделать вы - учителя, работники образования, чтобы дети были грамотными, образованными. Тогда ни одно постороннее, негативное воздействие или влияние не сможет повлиять на сознание наших детей», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что, в то же время, наряду с этим, учителя и родители должны воспитывать детей в духе патриотизма, чтобы они были привязаны к Родине, росли в национальном духе, и в наибольшей степени придерживались азербайджанских национальных ценностей.

«Потому что если будут потрясены основы национальных ценностей, то это вызовет потрясение основ, опор нашего общества. Поэтому, я всегда говорю, что наши национальные ценности, духовные ценности для нас превыше всего. Мы должны их беречь, сохранять наш национальный дух», - сказал глава государства.