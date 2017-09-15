«Турецкий поток» становится турецким

2017-09-15 19:24 | www.trend.az | 6

Руфиз Хафизоглу

Если внимательно рассмотреть отношения России и Турции, то можно сказать, что пик этих отношений пришелся именно на период правления Партии справедливости и развития (ПСР) в Турции.

Но даже в этом промежутке времени в отношениях Анкары и Москвы наблюдались критические моменты, начавшиеся в 2015 году, после того как был сбит российский бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Турции.

Однако, несмотря на данный инцидент, Москва и Анкара знали, что полный разрыв отношений не пойдет на пользу ни одной из сторон и, исходя из этого посыла, стороны смогли урегулировать отношения.

Не смотря на то, что у Москвы и Анкары не во всем совпадают политические интересы относительно региона, их связывают общие энергетические интересы.

Турция ни когда не скрывала своих намерений - стать энергетическим хабом в регионе и Анкаре решительно продолжает свою энергетическую политику в этом направлении.

Сегодня в Турции реализуется два российских проекта - это в первую очередь строительство АЭС "Аккую" и, конечно же «Турецкий Поток».

Примечательно, что в осуществлении проекта АЭС "Аккую" в Турции изначально не наблюдалось особых проблем, однако этого нельзя сказать относительно проекта «Турецкий поток» - реализация которого началась в декабре 2014 года.

Считалось, что основной причиной заморозки проекта «Турецкий поток» со стороны России стал кризис в отношениях Москвы и Анкары в ноябре 2015 года. Но президент Эрдоган выступил с заявлением о том, что это не Россия, а Турция заморозила "Турецкий поток".

Причина заморозки «Турецкого потока» не была связана с кризисом в отношениях Турции и России, а именно с тем, что данный проект не отвечал экономическим интересам Анкары. И кризис в отношениях Турции и России стал всего лишь предлогом для заморозки «Турецкого потока». Целью Турции, в первую очередь, было создание совместного газового консорциума в рамках проекта «Турецкий поток». Тем самым Турция стремилась добиться частичного контроля над российским газом, что было не в интересах Москвы.

И можно сказать, что Анкара смогла отчасти добиться своей цели в «Турецком потоке», в вопросе создания совместного консорциума для строительства газопровода.

Совет директоров «Газпрома» 21 сентября рассмотрит вопрос о своем участии в совместной проектной компании TurkAkim Gaz Taşıma A.S. (TurkAkim Gaz Taşıma A.S. – совместная проектная компания "Газпрома" и Botas).

Компания создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй ветки газопровода "Турецкий поток" в рамках подписанного межправительственного соглашения между Россией и Турцией.

Не исключается что в рамках создания совместного консорциума для строительства «Турецкого потока» Анкара выдвинет дополнительные условия. Как минимум потому, что ранее турецкие власти неоднократно заявили, что в сфере энергетики Анкара не пойдет на уступки и не подпишет контракты, которые не соответствуют национальным интересам Турции.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

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