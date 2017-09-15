Поклонскую предложили выдвинуть в президенты РФ

2017-09-15 17:24 | www.oxu.az | 5

Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую готовы поддержать в Монархической партии РФ, если она выдвинет свою кандидатуру, заявил основатель движения Антон Баков.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Если она [Поклонская] будет выдвигаться, мы готовы ее выдвинуть от нашей партии», - сказал Баков. Он добавил, что намерен в ближайшие несколько дней позвонить Поклонской и обсудить этот вопрос.

Бывший депутат Госдумы подчеркнул, что Монархическая партия «очень бы хотела принять участие в президентской кампании».

Сама Поклонская заявила изданию, что не готова выдвигать свою кандидатуру.

«Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин», - заявила она РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в связи с такой поддержкой.

Монархическую партию, которая провозглашает своей целью установление в стране конституционной монархии, Баков зарегистрировал в 2012 году. До этого он состоял и в «Единой России», и в «Союзе правых сил». В начале февраля миллионер заявил о желании возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати.

Выборы главы государства состоятся в марте 2018 года.

Н.О.