«ВТБ» (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Йери» с новым учебным годом

2017-09-15 17:30 | www.oxu.az | 5

«Банк ВТБ» (Азербайджан) помог детям из приюта «Умид Йери» в подготовке к новому учебному году. Все школьники – воспитанники приюта получили от банка учебные наборы.

Сотрудники банка побывали в гостях у детей, пообщались с ними и лично вручили им подарки. Дети - учащиеся 1-9 классов - получили от сотрудников банка ранцы, учебники, тетради, дневники, пеналы, другие необходимые для школы принадлежности и осеннюю обувь.

Член Правления, директор Департамента рисков и мониторинга ВТБ (Азербайджан) Вадим Клименко отметил:

«Реализация социальных проектов стала доброй традицией, которой банк «ВТБ» (Азербайджан) уделяет особое внимание. Мы рады, что сегодня у нас есть возможность внести свою лепту в процесс развития детей. Желаем им успехов в учебе».

Напомним, что в январе текущего года банк «ВТБ» (Азербайджан) оборудовал для воспитанников этого приюта компьютерный класс, отремонтировав и полностью оснастив его необходимой техникой и мебелью.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка «Банк ВТБ» (ПАО). Акционеры ОАО «Банк ВТБ» (Азербайджан): «Банк ВТБ» (ПАО) и ООО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.