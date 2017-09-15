Совету Европы не следует занимать жесткую позицию в отношении ряда стран - Самед Сеидов

2017-09-15 19:29 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Руководитель делегации парламента Азербайджана в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), председатель парламентского комитета по вопросам международных отношений и межпарламентских связей Самед Сеидов в пятницу встретился с находящимися с визитом в Азербайджане содокладчиками ПАСЕ Сезаром Флорином Преданом и Стефаном Шеннаком.

В ходе встречи Сеидов сказал, что истинная цель набирающей в последнее время обороты черной пиар-кампании в отношении Азербайджана заключается в ослаблении экономической мощи Азербайджана, а также в легитимизации оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов. В качестве доказательства своих слов председатель комитета представил содокладчикам ПАСЕ пресс-релизы, распространяемые функционирующими в Европе армянскими организациями.

Затем Сеидов выразил свое мнение касательно доклада, подготовленного содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану. Он отметил недопустимость занятия Советом Европы жесткой позиции в отношении ряда стран.

«Отдаление этих стран от Совета Европы равнозначно его саморазрушению. Все вопросы должны решаться путем обсуждения», - сказал Сеидов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду таких вопросов, представляющих взаимный интерес, как расширение двусторонних связей, дальнейшее укрепление сотрудничества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)