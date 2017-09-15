Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ должным образом выполняют свою работу - госсекретарь

2017-09-15 19:32 | www.trend.az | 5
БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должным образом выполняют свою работу.
Об этом в пятницу сказал государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, комментируя усилия, прилагаемые Францией как сопредседателем для урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Жан-Батист Лемуан отметил, что сегодня встречался с Президентом Ильхамом Алиевым.
«На встрече я сказал, что Франция как страна-сопредседатель старается осуществлять свою посредническую деятельность для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В связи с этим я постоянно поддерживаю связь с послом Висконти. Как мы знаем, сопредседатель Стефан Висконти представляет Францию в Минской группе ОБСЕ», - сказал Жан-Батист Лемуан.
Госсекретарь сказал, что в ближайшее время в рамках Генассамблеи ООН планируется проведение встречи на уровне министров.
«Может быть, в будущем состоится встреча на более высоком уровне. Франция всегда внимательно относится к этому процессу», - сказал госсекретарь.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)