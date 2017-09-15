Аголли и Кинтана могут пропустить матч с «Ромой»

2017-09-15 17:36 | www.oxu.az | 4

«Карабах» готовится в неполном составе к матчу V тура Премьер-лиги Азербайджана с «Кяпязом», который проведёт в конце недели.

Как передает Oxu.Az, руководитель пресс-службы клуба Нурлан Ибрагимов сообщил apasport.az, что защитник Анси Аголли и полузащитник Дани Кинтана всё ещё не тренируются в общей группе.

Аголли, пропустивший из-за травмы гостевой матч Лиги чемпионов с «Челси» (0:6) возобновит индивидуальные тренировки только со следующей недели. Капитан сборной Албании проходит реабилитацию. Кинтана же продолжает индивидуальные тренировки.

Ибрагимов отметил, что под вопросом участие обоих футболистов даже в матче очередного тура Лиги чемпионов с «Ромой». Это будет зависеть от того, как пойдёт реабилитация. Смогут ли восстановиться Аголли и Кинтана к началу матча, который состоится 27-го сентября на Бакинском олимпийском стадионе – выяснится в конце следующей недели.

Отметим, что игра «Карабах» – «Кяпяз» будет проведена 17-го сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнётся в 18:30.

Э.А.

