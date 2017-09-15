В Баку начался киносезон – вход свободный

2017-09-15 19:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры и туризма города Баку предоставляет возможность любителям кино окунуться в мир отечественного и зарубежного кинематографа, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Киносезон стартовал с 15 сентября. Вход на все сеансы до конца года – свободный. Фильмы будут представлены в различных культурных центрах при Главном Управлении культуры и туризма города Баку: Центре Гейдара Алиева Ясамальского района, Центре Гейдара Алиева Гарадагского района, Центре Гейдара Алиева Сураханского района, Доме культуры поселка Бадамдар, Бинагадинском центральном Доме культуры, Дворце культуры Мардакян, Центре культуры имени Низами, Доме культуры поселка Шувелан, Доме культуры имени Р.Ахундова, Центре культуры поселка Тюркян, Дворце культуры имени С.Бахлулзаде, Доме культуры имени А.Р. Гобустанлы, Дворце культуры имени А.Амирова, Доме культуры поселка Мушвигабад.

(Автор: Джани Бабаева)