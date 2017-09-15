В Ашхабаде состоится Международная выставка производственных технологий импортозамещения

2017-09-15 19:44 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Международная выставка производственных технологий импортозамещения состоится в Ашхабаде 1-5 декабря 2017 года, говорится в пресс-релизе организатора мероприятия - торгово-промышленной палаты Туркменистана.

В Туркменистане приняты государственные программы по наращиванию экспорта и импортозамещения. В рамках первой программы по наращиванию объемов экспорта продукции, производимой в Туркменистане, планировалось осуществить 33 проекта.

Речь идет о создании новых производств, нацеленных на развитие химической индустрии, промышленности, легкой промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и пищевой промышленности, отечественной фармацевтики.

Как отмечалось, программа принята в целях налаживания перерабатывающих промышленных производств с опорой на инновации, комплексного использования природных и минерально-сырьевых ресурсов, совершенствования структуры экспорта, увеличения доли частных предприятий в экономике. В рамках второй государственной программы по производству в Туркменистане импортозамещающей продукции предусмотрена реализация 81 проекта.

В ее рамках будут построены современные предприятия по выпуску широкого перечня строительной, химической, бытовой и другой продукции на основе местного сырья. Кроме того, планируется возвести предприятия по переработке и производству различных видов мясо-молочных продуктов, плодоовощной и рыбной продукции.

Программа принята с целью формирования импортозамещающих производств, укрепления положительного сальдо внешнеторгового оборота, создания новых рабочих мест и увеличения доходов населения, планомерного наращивания доли частного сектора экономики.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе продает его в Китай и Иран. Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли и промышленность по производству строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов)