В Мексике ураган "Макс" разрушил 200 домов

2017-09-15 21:01 | www.apa.az | 3

Один человек числится пропавшим без вести, 200 домов разрушены в населенном пункте Сан-Маркос в мексиканском штате Герреро в результате прохождения урагана "Макс".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter губернатор штата Эктор Астудильо.

"Двести домов разрушены в Сан-Маркосе, один человек пропал", — написал губернатор. Он добавил, что солидарен с семьями пострадавших.

Отмечается, что скорость ветра урагана достигала порядка 130 километров в час (около 36 метров в секунду).