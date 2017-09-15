Заслуженный артист уволен с работы

2017-09-15 17:54 | www.oxu.az | 3

В Азербайджанской национальной консерватории начались сокращения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на вчерашнем заседании были уволены три педагога-ханенде. Отмечается, что среди уволенных был известный ханенде, заслуженный артист Джабир Абдуллаев.

Ректор Сиявуш Керимли так объяснил педагогам причину увольнения:

«Студенты недовольны вами. Нам поступает множество обращений от студентов. Они хотят учиться в классах Мансума Ибрагимова и Таяра Байрамова».

Отметим, что из консерватории также были уволены также 20 учителей-наблюдателей.

А.С.

