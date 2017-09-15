Президент Ильхам Алиев поздравил мексиканского коллегу

2017-09-15 19:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Мексики Энрике Пенья Ньето.

"От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов - Дня независимости.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться во имя интересов двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу - мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.