Турция призывает Эрбиль отменить референдум о независимости – премьер-министр

2017-09-15 19:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция призывает Эрбиль отменить референдум о независимости, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу местные СМИ.

Йылдырм отметил, что все большее число государств, как и Турция, выступают против проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

«Проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака даст импульс для нового противостояния в регионе», - сказал Йылдырым.

Премьер-министр отметил, что Турция надеется на то, что глава Курдской автономии Ирака отменит референдум о независимости.

Отметим, что ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что Ирак не позволит провести референдум о независимости Курдской автономии, так как это может привести к расколу страны.

Аль-Абади также призвал население Курдской автономии бойкотировать референдум, проведение которого запланировано на 25 сентября.

Премьер отметил, что проведение референдума в Курдской автономии Ирака станет началом новых проблем в регионе.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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